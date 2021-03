Le vaccin AstraZeneca suspendu dans une dizaine de pays mais pas en Belgique

Les déconvenues s’accumulent en Europe pour le vaccin d’AstraZeneca. Ce lundi, ce sont l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie qui ont suspendu, par précaution, l’utilisation du vaccin AstraZeneca après le signalement d’effets secondaires. Mais rien n’indique un lien de cause à effet et l’emballement des autorités de santé divise les professionnels.

En Belgique, le Conseil supérieur de la santé (CSS) a maintenu lundi sa décision de poursuivre la vaccination contre le Covid-19 avec le vaccin AstraZeneca, selon une information de la RTBF confirmée à Belga par le cabinet du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke. Le CSS reste aligné sur la position de l’Agence européenne des médicaments (EMA).