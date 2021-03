Wout van Aert prévient: «Lors du chrono de Tirreno-Adriatico, j’irai à fond»

« Hier était vraiment une journée très dure et je me sentais un peu fatigué ce matin. Nous avons donc décidé de laisser le peloton suivre son chemin et de ne pas poursuivre nous-mêmes les coureurs de l’échappée, de ne pas prendre d’initiative avec notre équipe », a déclaré le leader de Jumbo-Visma. « Notre tactique était d’attendre et de voir comment cela allait se passer. Et je dois admettre que les échappés étaient vraiment forts. Certaines équipes ont essayé de les récupérer. Je pense qu’ils les ont un peu sous-estimés au début. »