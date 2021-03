La reprise des Diables rouges se fera sans Eden Hazard

Moins de trois mois avant le premier match des Diables à l’Euro, le cas d’Eden Hazard reste toujours nébuleux. Cette saison, le Madrilène ne cesse d’être coupé dans son élan, ballotté entre les (trop brefs) retours sur le terrain et les renvois à l’infirmerie. Sauf s’il est un indécrottable optimiste, Roberto Martinez doit se faire une raison : le début du chemin qui mène le Qatar devra être emprunté sans son capitaine. Et pour l’Euro ? Le compte à rebours est déjà lancé.

« Eden Hazard rassure », écrivions-nous dans nos éditions de lundi. Sur le quart d’heure donné prudemment par Zinédine Zidane samedi contre Elche après 36 jours sans match, le numéro 7 du Real Madrid avait pourtant donné des signes positifs, avec déjà une balle de but donnée en un temps à Lucas Vazquez. C’était trop beau pour être vrai et le scénario (hélas, trop) connu d’une nouvelle désillusion s’est vite déroulé : une absence à l’entraînement ouvert pendant 15 minutes aux médias (selon la règle à la veille d’un match européen, contre l’Atalanta en l’occurrence) suivie d’un « parte médico » (communiqué médical) pour confirmer les craintes et officialiser le forfait d’une durée indéterminée (« En attente d’évolution »).