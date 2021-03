Louvain-la-Neuve: les cours en présentiel n’attirent pas la foule

Un auditoire plus que clairsemé pour le cours de linguistique... - Mathieu Golinvaux.

L’auditoire Agora 10 fait 300 places. Il peut contenir 60 étudiants en code orange, comme c’est à nouveau le cas depuis ce lundi. Pourtant, il n’y a qu’une vingtaine d’étudiants qui ont choisi ce suivre le cours de linguistique d’Anne-Catherine Simon, à l’UCLouvain. Parce qu’il est 8 h 30 et que les étudiants ont perdu l’habitude de se lever tôt ?

« J’ai fait un sondage vendredi pour voir qui était intéressé de venir en présentiel, nous explique la professeur pendant que l’appariteur regarde si la caméra est bien branchée. J’ai, en effet, de la chance d’avoir un auditoire surdimensionné par rapport au nombre d’élèves. Pourtant, sur les soixante qui peuvent être présents, je n’en ai que moins d’un tiers qui a prévu de faire le déplacement. Il y a ceux qui ne kotent pas à Louvain-la-Neuve, ceux qui ont peur de contaminer des membres de leur famille et ceux qui trouvent que c’est plus facile de suivre le cours via leur ordinateur. »