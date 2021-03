Retour des supporters dans les stades: un match des Red Flames pourrait servir de test grandeur nature

Le Covid a balayé, d’un revers de main, toutes les certitudes et les habitudes du monde sportif depuis un an.

Le sport amateur est à l’arrêt complet et proche de l’agonie tandis que le public n’est plus autorisé à assister aux rares rencontres sportives programmées depuis l’entame de la saison, notamment en football. Pourtant, des premières lueurs d’un possible retour dans les stades sortent de terre. Le milieu culturel table ainsi sur des protocoles pour pouvoir accueillir un public -restreint- dans les salles, donnant des idées à d’autres secteurs, dont le sport fait partie. Ainsi, en basket, Liège travaille sur un plan de relance, respectant un protocole bien précis, afin de mettre sur pied un test grandeur nature dans les futurs mois.