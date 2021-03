ATP Dubaï: Kei Nishikori, le revenant

Goffin-Nishikori, c’est une des premières affiches de cette semaine à Dubaï (ATP 500). Un duel entre deux joueurs de la même génération (30 et 31 ans) qu’on compare souvent pour leur petit gabarit, mais surtout leur tennis en contre et en vitesse. Deux joueurs aussi en recherche de leurs meilleures sensations.

Désormais 41e mondial, Kei Nishikori affiche un de ses plus mauvais classements depuis près de 10 ans. Terrible pour un joueur qui faisait plier les plus robustes lors de ses saisons 2014-2015, atteignant notamment la finale de l’US Open (Cilic) et le 4e rang mondial ! Le Japonais est un des rares joueurs à pouvoir afficher au moins deux succès sur chacun des membres du « Big Four »…

Mais depuis octobre 2017, c’est le corps qui est venu freiner la belle aventure du jeune joueur de Shimane, arrivé à 14 ans à l’Académie du célèbre Nick Bollettieri (Floride) sans parler un mot d’anglais. Opération au poignet (2017), puis au coude (2019), plus une épaule fragilisée et… le coronavirus attrapé juste au moment de sa reprise désirée, en août 2020, ce qui lui a fait rater l’US Open : on peut écrire que le Japonais revient de loin !