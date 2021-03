Une vaccination en toute transparence

Le coup d’envoi de la vaccination pour les Wallons de plus de 65 ans, soit quelque 640.000 personnes, a donc été lancé ce lundi matin, après une phase de test réalisée dans sept centres. Sur les quarante centres annoncés en janvier, il n’y a finalement que trente qui ont réellement ouvert leurs portes, pas toutes aux mêmes heures. « Mais, ce mardi, ce sont 38 centres qui seront ouverts et les deux derniers d’ici à la fin de la semaine », rassure Lara Kotlar, la porte-parole de l’Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq). « Certains seront ouverts six jours sur sept, tandis que d’autres le seront jusqu’à 15 heures par jour. Précisons aussi qu’en avril, seront aussi ouvertes treize antennes de proximité afin d’assurer la vaccination au plus près de la population. »