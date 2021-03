Vaccin AstraZeneca: une série de déboires et de critiques

Depuis son élaboration, le vaccin de la firme anglo-suédoise AstraZeneca, mis au point par des chercheurs de l’université d’Oxford, accumule déboires et critiques.

Essais perturbés

Le 9 septembre 2020, une «pause» est annoncée dans les essais cliniques de ce vaccin élaboré à partir d’un adénovirus du chimpanzé, après l’apparition d’une maladie non expliquée chez un volontaire.Après analyses et vérifications, les essais de phase 3 réalisés sur des dizaines de milliers de volontaires au Royaume-Uni et dans d’autres pays, reprennent quelques jours plus tard.

Erreur de dosage

Dans des résultats intermédiaires, le laboratoire annonce en novembre que son vaccin est en moyenne efficace à 70% contre plus de 90% pour ceux de Pfizer-BioNTech et Moderna.