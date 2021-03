Le Parc à Mitrailles a ouvert ses portes à Court-Saint-Etienne, comme dans 29 autres sites wallons, pour les plus de 65 ans. L’AstraZeneca est de toutes les conversations, mais retrouver une vie normale prime.

reportage

Huit lignes de couleur différente. Ici, au Parc à Mitrailles de Court-Saint-Etienne, le centre majeur de vaccination pour le Brabant wallon, 2.400 personnes pourront se faire vacciner entre 8 h et 22 h, en pleine période de rendement. Ce lundi matin, on était loin du compte. Seules deux lignes étaient utilisées, mais seulement à partir de midi. L’occasion pour le personnel de se tester à l’accueil et aux procédures.