Brux-ils Brux-elles: les cafés, des lieux essentiels

Des lumières dans une ville éteinte, des rires sur une place vide, de la chaleur dans une soirée froide… Un bar a ouvert ses portes, à Bruxelles. Rien de clandestin ni d’interdit. Les Chicken et London Burgers sont à emporter, les frites sauce Aïoli, Mayo ou Moutarde de Gand (la nouvelle tendance) aussi. Pareil pour les canettes. Mais il y a un (long) banc, des chaufferettes et l’envie de manger là, en terrasse, presque comme avant. Ce café qui, jeudi dernier, a déplié son panneau « ouvert » sur un trottoir ixellois et tendu ses banderoles par-dessus le bitume, c’est le zakouski d’une vie qui reprend. Sociale, culturelle, sportive, économique…