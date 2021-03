Tim Wellens avant Milan-Sanremo: «A fond dans le Poggio!»

Ville perchée, comme tant d’autres, sur les collines qui dominent l’Adriatique à perte de vue, Castelraimondo rayonnait d’un soleil inattendu, compte tenu du vent tempétueux qui avait glacé les corps et les esprits, la veille, dans le frigo de Castelfidardo. Castelraimondo, la ville où Philippe Gilbert conquit son unique succès sur Tirreno-Adriatico, en 2011, et où son équipier Tim Wellens, dix ans plus tard, affichait un sourire radieux à l’heure de présenter son dossard à la signature virtuelle. Le Limbourgeois de Monaco pouvait avoir le sourire : sa sixième place, qu’il défendra ce mardi lors du contre-la-montre, au classement général de Tirreno-Adriatico constitue une réjouissance palpable.