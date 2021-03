A Marseille, une partie du Vélodrome transformée en centre géant de vaccination

« C’est probablement l’un des plus grands centres de vaccination en France et c’était très symbolique d’ouvrir le Vélodrome. Les Marseillaises et les Marseillais connaissent ce stade, aiment ce stade », a expliqué à la presse le maire PS, Benoît Payan lundi matin.

Le Vélodrome devrait devenir le principal centre de vaccination de la 2e ville de France, devant l’Hôtel de ville (350 à 500 doses par jour) ou le centre installé dans la mairie des 15 et 16e arrondissements (autour de 200 doses par jour).

Le rythme sera toutefois ralenti dès mardi par la suspension du vaccin AstraZeneca en France dans l’attente d’un avis européen sur le sujet.

Lundi, sur 500 rendez-vous, 200 ont concerné des injections de Pfizer/BioNTech et 300 d’AstraZeneca, selon la mairie qui assure laisser ouvert ses centres de vaccinations mardi.