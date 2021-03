Renforcer le bouclier contre les dettes fiscales et sociales

Le gouvernement fédéral et la Chambre travaillent sur un moratoire étendu des dettes d’ONSS, de TVA et d’impôts, lesquelles constituent une menace de faillites pour les indépendants et les PME touchées par le covid.

Quelques collectifs représentant l’horeca, les traiteurs, les food trucks, les boîtes de nuit, l’événementiel et les forains ont mené une opération escargot ce lundi matin sur le ring de Bruxelles pour dénoncer la disparité selon les régions des aides publiques par temps de covid. Voilà qui remet aussi une nouvelle fois en lumière la détresse financière de ces secteurs, toujours gravement affectés par les mesures de lutte contre la pandémie, dont leur fermeture imposée. Manque d’argent et impossibilité d’en générer à cause des portes closes exposent les professionnels concernés à de lourdes dettes, envers leurs fournisseurs mais également envers l’Etat. Ils ne peuvent accueillir et servir les clients. Mais les compteurs de la TVA, de l’ONSS et des impôts, eux, continuent à tourner dangereusement.