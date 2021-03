Standard: la Coupe de Belgique leur a permis de briller

De Seraing à Eupen, en passant par Courtrai et un match tendu face au leader du championnat brugeois, le parcours du Standard en Coupe de Belgique n’aura pas été de tout repos, notamment vu les conditions météo des deux premiers déplacements. Mieux, il aura permis aux joueurs d’Mbaye Leye de montrer leur meilleur visage, bien plus beau que celui affiché en championnat depuis le début de saison. Pour Laurent Henkinet, Damjan Pavlovic, Moussa Sissako et Jackson Muleka, la Coupe de Belgique aura même été une occasion unique de sortir de l’ombre et ainsi montrer à leur entraîneur qu’il pouvait compter sur eux dans les matches couperet. De bon augure avant la finale prévue fin avril face à Genk, mais aussi pour le championnat qui redémarre vendredi… à la Luminus Arena.