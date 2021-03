AstraZeneca: comment faire pour reporter sa vaccination?

Pour les francophones qui veulent attendre l’avis de l’Agence européenne, qui devrait être publié jeudi, il est possible de reporter son rendez-vous.

Même si le discours des autorités politiques et sanitaires est rassurant, une partie des Belges admissibles à la vaccination cette semaine (tous les plus de 65 ans et de 75 ans en Wallonie) hésitent peut-être encore ou souhaitent attendre le nouvel avis de l’Agence européenne du médicament, promis pour jeudi.

Sachez qu’il est possible de changer votre rendez-vous via le site internet (coronavirus.brussels ou jemevaccine.be) sur lequel vous avez entré le code à 16 chiffres reçu par mail ou par la poste. Selon la responsable bruxelloise de la vaccination, Inge Neven, une quarantaine de personnes ont d’ailleurs annulé leur rendez-vous le week-end dernier.