Vaccin: le choix cornélien européen, le pari belge

AstraZeneca ou pas AstraZeneca ? Voilà la vaccination qui tourne à la roulette russe, ou qui en donne en tout cas l’impression. Et c’est une catastrophe : après tous ces mois de confinement, de port du masque, ces couacs, ces retards, c’est un autre scénario du pire qui se profile, celui dont on n’avait pas besoin, certainement pas à ce stade. Le doute jeté sur l’absence de risque vital du vaccin d’AstraZeneca est dramatique pour toute la chaîne de vaccination qui a tant de mal à se mettre en place, pour la lutte contre le coronavirus, pour le retour à une vie (plus ) normale, pour la confiance dans la parole scientifique et industrielle, et dans l’action politique. Sans parler de l’unicité de l’action européenne miné par l’effet domino : après le chacun pour soi pour les frontières, c’est le chacun pour soi dans la gestion du risque vaccinal.