Grosse frayeur pour Rui Patricio: le gardien de Wolverhampton évacué après un choc à la tête

À la 86e minute du match, alors que les Reds menaient 0-1, Mohamed Salah s’est présenté face au but et a marqué – un but refusé ensuite pour hors-jeu – mais le genou du défenseur des Wolves, Connor Coady, qui revenait vers son but, a heurté la tête du gardien international portugais, sorti de ses cages.

Rui Patricio a passé un quart d’heure sur la pelouse à recevoir les premiers soins avant d’être placé sur un brancard et évacué.

Après le match, son entraîneur Nuno Espirito Santo, qui a lui-même été gardien, quand il était joueur, a donné des nouvelles plutôt rassurantes de son compatriote.

« On vient juste d’avoir le dernier point, il va bien, il est conscient, il se souvient de tout ce qui s’est passé, il est lucide. Il va bien », a expliqué le coach au micro de Sky Sports.