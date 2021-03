Australie: Facebook passe un accord avec News Corp pour l'utilisation du contenu de presse

En vertu de cet accord entre News Corp Australia et Facebook, qui porte sur trois ans, le réseau social devra payer en échange de l'utilisation des articles d'information et vidéos issus des titres comme The Australian, The Daily Telegraph et The Herald Sun, soit des titres nationaux et régionaux. Sky News Australia a aussi signé un accord avec Facebook, rapportent les médias australiens.

Le directeur exécutif de News Corp, Robert Thomson a affirmé que l'accord aurait "un impact significatif" sur les entreprises locales. "Mark Zuckerberg (patron de Facebook, NDLR) et son équipe méritent une reconnaissance pour leur rôle contribuant à façonner un futur pour le journalisme, qui a été sous pression extrême pendant plus d'une décennie", a ajouté M. Thomson, cité dans la presse australienne.