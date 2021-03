La sœur du leader nord-coréen avertit Washington de ne pas répandre une «odeur de poudre»

Les Etats-Unis et la Corée du Sud ont entamé des manœuvres militaires conjointes la semaine dernière.

La très influente sœur du leader nord-coréen Kim Jong Un s’en est prise mardi à la Corée du Sud et aux Etats-Unis, a rapporté l’agence sud-coréenne Yonhap, alors que les nouveaux secrétaires américains à la Défense et aux Affaires étrangères entamaient une visite à Tokyo et Séoul.

Les Etats-Unis et la Corée du Sud ont entamé des manœuvres militaires conjointes la semaine dernière, et les médias d’Etat nord-coréens ont rapporté une déclaration de Kim Yo Jong offrant « un conseil à la nouvelle administration américaine qui tente de répandre une odeur de poudre sur notre pays » : « si vous voulez dormir tranquille pendant les quatre ans à venir (durée d’un mandat présidentiel américain, ndlr), vous feriez bien de ne rien entreprendre qui vous fasse perdre le sommeil », selon Yonhap.