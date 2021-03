Quelque 19 millions d'euros supplémentaires pour financer un anti-Covid-19 belge

La biotech belge ExeVir Bio, qui développe actuellement un candidat-médicament anti-Covid-19, va lever 19 millions d'euros en plus des 23 millions déjà levés en 2020, et ce afin de financer la phase de production et de commercialisation de l'anticorps, annonce mardi l'un de ses nouveaux investisseurs VIVES Inter-University Fund.