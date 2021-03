Christie Morreale sur AstraZeneca: «Tous les spécialistes nous disent de maintenir la vaccination»

La Belgique poursuit la vaccination avec le vaccin d’AstraZeneca, sur base des avis scientifiques d’experts européens et belges, confirmait lundi soir la task force Vaccination. Elle dit suivre la décision de la conférence interministérielle Santé Publique, qui s’appuie sur l’avis en la matière du Conseil supérieur de la Santé rendu plus tôt dans l’après-midi. Elle suit également la position de l’Agence européenne des médicaments (EMA). L’Allemagne, la France, l’Italie, la Slovénie, l’Espagne, le Portugal et la Lettonie ont pris la décision d’arrêter la vaccination avec Astra Zeneca.

« Tous les spécialistes nous disent de maintenir la vaccination », justifie ce mardi matin Christie Morreale au micro de RTL Info.