Coupe de l’America: Team New-Zealand à un point de la victoire!

Dans les derniers moments d’une course très solide – la plus disputée de cette 36e Coupe de l’America –, Luna Rossa a à nouveau commis une erreur et offert la victoire à Team New-Zealand. Alors que la deuxième régate du jour a été annulée, le defender est à un point de la victoire !

Disputée mardi à Auckland par un vent à nouveau changeant de 12-13 nœuds, la 9e régate de cette 36e Coupe de l’America a sans aucun doute été la plus disputée de toutes. Alors que les deux bateaux avaient franchi la ligne de départ à quelques mètres de distance à peine, Luna Rossa a sensiblement pris l’avantage à la faveur d’une navigation tantôt très appliquée, tantôt plus agressive, comme avant la deuxième bouée, quand Francesco Bruni (l’un des barreurs de Luna Rossa) a retardé sa manœuvre le plus possible afin d’obliger Te Rehutai à enfin virer vers la bouée avec retard. Jugez des écarts aux différentes marques, chaque fois à l’avantage du bateau transalpin : 1 seconde à la première bouée, 8 à la deuxième, 9 à la troisième, 3 à la quatrième !