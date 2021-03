Voitures électriques: les «gigafactories» de batteries vont pousser comme des champignons en Europe

C’est un programme très ambitieux – même s’il n’est pas chiffré – que l’allemand Volkswagen, vient d’annoncer : d’ici 2030, le premier groupe automobile mondial veut disposer de six usines de cellules électriques et d’assemblage de batteries opérationnelles en Europe. Des « gigafactories » – le terme rendu populaire par Elon Musk, le patron de Tesla, pour désigner des usines produisant plus d’un gigawatt/heure de batteries par an – seront opérées « seul ou avec des partenaires », a expliqué Herbert Diess, le patron du groupe VW. Pour ce dernier, le véhicule électrique « est la seule solution pour réduire rapidement les émissions de la mobilité ».