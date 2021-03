Triste nouvelle à Saint-Trond: Kristof Delorge, ancien joueur du club, est décédé à l’âge de 35 ans

Kristof Delorge, ancien joueur de Saint-Trond, est décédé lundi soir à l’âge de 35 ans, a annoncé le club trudonnaire mardi.

Formé chez les Canaris, il n’a joué qu’un match au plus haut niveau face à Anderlecht en 2005. Il a ensuite joué pour Geel et Dessel Sport avant de devoir mettre un terme à sa carrière à 22 ans à cause de graves problèmes de santé.

« Le STVV souhaite à la famille et aux amis beaucoup de force en ces jours difficiles », a écrit Saint-Trond dans son communiqué.

Kristof Delorge est le frère de Peter Delorge, icône du STVV et actuel teammanager du club.