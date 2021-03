Volkswagen veut dominer le marché électrique dès 2025

Dans sa course pour rattraper le pionnier américain Tesla, le constructeur allemand Volkswagen veut vendre en 2021 un million de voitures électrifiées et compte dominer ce marché "au plus tard" en 2025, a-t-il indiqué mardi.

Hybrides inclus, Volkswagen avait vendu en 2020 422.000 unités à batteries, dont 230.000 purement électriques soit trois fois plus qu'en 2019.

"Au plus tard en 2025, le groupe veut devenir leader mondial du marché de la mobilité électrique", explique l'entreprise dans un communiqué.

Le groupe, qui investira 46 milliards d'euros en cinq ans dans son virage électrique, mise sur plus de standardisation pour atteindre de vastes économies d'échelle et revenir au plus tard en 2025 à une marge d'exploitation entre 7% et 8%. Les coûts fixes doivent également baisser de 5% d'ici 2023.

La part de voitures électriques parmi les ventes européenne, où la législation particulièrement stricte sur les émissions contraint les constructeurs à électrifier leur offre, a atteint 10,5% en 2020, contre 1,9% l'année précédente, avec l'introduction sur le marché du modèle phare ID.3.