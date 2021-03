Le coup de gueule de Vanhaezebrouck contre le FC Bruges: «Pas nécessaire que cette belle équipe soit avantagée par l’arbitrage» (vidéo)

La Gantoise s’est lourdement inclinée à domicile face au FC Bruges ce lundi (0-4), après avoir encaissé quatre buts en deuxième période. Une défaite qui s’est jouée à des détails selon Hein Vanhaezebrouck, remonté contre l’arbitrage. « En première mi-temps, on était la meilleure équipe et on aurait dû marquer. On a super bien commencé la deuxième mi-temps, et là il y a le penalty non sifflé pour Depoitre. Si tu marques à la 46e minute, on mène 1-0 et cela change complètement le match. Et après, c’est vrai, sur la première occasion brugeoise ils marquent. Après on a encaissé trop rapidement les buts. C’est la seule chose que je peux reprocher à mes joueurs », a-t-il confié lors de l’interview d’après match, avant de demander des explications à la Pro League.