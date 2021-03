Carte blanche: «Une convention citoyenne pour le climat: où en est la Belgique?»

2. La remontée d’informations. Face aux défis du changement climatique, les situations des citoyens sont extrêmement diverses. Les pouvoirs publics connaissent souvent mal le terrain, accaparés par des problèmes purement politiques ou une vision technocratique du monde. Le parlement et les députés sont là pour ça, pour faire remonter l’information. Mais eux aussi sont accaparés par des soucis politiciens (par exemple, leur réélection). La défiance dans la structure démocratique et le besoin de connaître la vie « des vrais gens » explique la légitimité des conventions citoyennes. La démocratie est-elle en mal de démocratie ? Une convention citoyenne et la remontée d’information qu’elle permet devraient se faire dans le cadre des structures démocratiques existantes (donc via le Parlement) ; à défaut, ce serait un coup d’épée dans l’eau.

1. L’adhésion. Une personne a besoin de comprendre pour quelle raison une mesure est adoptée par le Gouvernement, la Commune ou la Région. Elle va d’autant plus l’accepter et y adhérer qu’elle en aura compris le bien-fondé, sa raison d’être. Et la mesure sera d’autant plus efficace que les citoyens y adhéreront. La personne va d’autant plus accepter cette mesure qu’elle comprendra les bénéfices qu’elle peut en retirer, par exemple en termes de santé ou de réduction des risques climatiques (inondations…). L’expérience des Gilets jaunes contre la taxe carbone révèle à quel point ce facteur d’adhésion est primordial.

3. La solidarité. Une convention citoyenne est un exercice de solidarité. La proximité entre des citoyens qui se mobilisent autour d’un défi est probablement plus forte que celle qui existe entre les députés. La convention scelle davantage le sentiment de solidarité pour un bien commun. Prenons un exemple simple : personne n’aime payer ses impôts, mais tout le monde bénéficie de l’hôpital, de la rue, des transports en communs, des pompiers… Pour ce faire, environ 50 % de nos revenus (en moyenne nationale) sont taxés et redistribués, et chacun en bénéficie via les services publics susmentionnés. Comprendre et communiquer sur l’usage qui est fait de nos impôts est donc essentiel. Il en va de même sur les mesures nécessaires pour lutter contre le changement climatique.

Un carcan communautaire et européen

Revenons à l’environnement ; la taxe carbone, par exemple. Elle rassemble tous ces ingrédients contre elle, tout comme la limitation de la vitesse sur les autoroutes (rejetée par le gouvernement en France). Alors, comment initier une transition écologique (et énergétique) ? En Belgique, les pouvoirs publics sont bloqués dans un carcan communautaire et européen. Le changement climatique (et la transition écologique, de manière plus générale) soulève des défis multiples qui s’étalent sur le long terme et qui mettent en péril le bien-être de nos enfants, nos petits-enfants et toutes les générations futures, et ce à travers toute la planète. Aucune transition écologique ne sera envisageable s’il n’est trouvé de remède aux points évoqués ci-dessus. La convention citoyenne est un remède potentiel. Il existe une initiative de Parlement citoyen en Belgique, initiée en 2010 et soutenue par une trentaine d’associations. Espérons qu’elle portera ses fruits. En fait, à l’aube de ce XXIe siècle, la démocratie a probablement besoin de se réinventer. Une approche plus participative ne pourrait-elle pas pallier une démocratie défaillante ?