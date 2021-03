L’empire sidérurgique de Sanjeev Gupta au bord de l’abîme

Imaginons : vous êtes à la tête d’un des grands groupes sidérurgiques mondiaux. Comme personne ne voulait vous faire crédit pour financer votre fringale d’acquisitions, vous vous êtes tourné vers un financier-aventurier, expert des montages opaques qui fait faillite. Vous vous trouvez devant un trou de trésorerie gigantesque. On parle de licenciements massifs, voire de dépôt de bilan, de cessions express d’actifs et de fermeture d’usines. En pleine pandémie, les gouvernements, syndicats et sous-traitants sont dans leurs petits souliers. En particulier en France et en Belgique où l’industriel anglo-indien Sanjeev Gupta, 50 ans, a racheté à ArcelorMittal ses installations de Dudelange et de Liège.