Bahar Kimyongür est un homme inquiet et tient à le faire savoir. « Je vous contacte », nous dit-il, « pour vous faire part de la situation hallucinante dans laquelle je me trouve : un commandant turc de la deuxième division côtière de l’Armée syrienne libre composée pour l’essentiel de Turkmènes syriens et de volontaires islamistes et fascistes du tandem AKP-MHP (Loups gris) m’envoie des menaces de mort depuis le mont Turkmène en Syrie. » Un message pour initiés qu’il convient de décrypter.