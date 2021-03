Carte blanche d’une enseignante: «Pauvre bienveillance!»

L’enfer est pavé de bonnes intentions. Ainsi, les gouvernements et les ministres se succèdent, chacun voulant apporter sa précieuse contribution à la combien respectée et respectable institution de l’enseignement. Pourtant, malgré tous les ambitieux projets dont celui de « l’excellence pour tous » récemment entamé, notre enseignement compte parmi les plus inégalitaires du monde. Et comme pour contrarier les efforts titanesques déployés par l’administration pour rendre l’école efficiente et équitable, la crise sanitaire a encore approfondi les inégalités entre les élèves de milieux favorisés et ceux issus de classes populaires. En réalité, la pandémie du coronavirus a agi comme un révélateur des dysfonctionnements dans tous les secteurs, le plus grave concernant celui de la santé et à cause duquel nous vivons confinés depuis un an. Le secteur de l’enseignement a lui aussi été cruellement touché et c’est la jeunesse qui en paie le plus lourd tribut. Si le virus n’a fait qu’exacerber les plaies d’une société malade de ses purges ultralibérales menées depuis des décennies, il met également en lumière l’absence de remise en question du pouvoir, pourtant responsable de cet état de fait, et sa détermination à poursuivre une politique du désastre.

Une situation ubuesque Car, après l’arrêt brutal de l’école le 16 mars 2020 sans aucune anticipation, la reprise partielle et surréaliste des cours le 18 mai, l’annulation pure et simple des examens et le passage automatique des élèves dans la classe supérieure, la situation dans les établissements scolaires est passée d’inquiétante à ubuesque. Je donne cours de français à une classe de 29 élèves dans un local de 48 m2 et je dois m’estimer privilégiée d’avoir une grande salle de cours, ce qui est loin d’être le cas pour bon nombre de collègues. Aucune distanciation physique n’est possible. A ce jour, ni les enseignants ni les élèves n’avons reçu de masques du gouvernement. La fracture numérique, nullement comblée, handicape les jeunes déjà précarisés. Enfin, l’hybridation des apprentissages matérialise le décrochage des plus fragiles. Comment le gouvernement compte-t-il traiter cette situation déplorable ? Comment réussira-t-on à extirper les élèves de la spirale de l’échec, impitoyablement visible en ces temps du Covid ? Par la bienveillance. Lire aussi Enseignement: la ministre Caroline Désir lance un appel à la bienveillance pour les délibérations de juin « Bienveillance », encore un terme vidé de sa substance, corrompu par la langue de bois, galvaudé, trahi et piétiné par le cynisme des élites. La bienveillance est à la mode et s’insinue dans tous les domaines. Mot de l’année 2018 pour Le Robert, il est prononcé avec une conviction touchante par Charles Michel, président du Conseil européen, le 8 mai 2020 dans la conférence sur l’état de l’Union. L’ancien Premier ministre belge appelait de ses vœux « une société de la dignité et de la bienveillance ». Sans complexe et avec la sincérité solennelle exigée par la situation, Sophie Wilmès, ministre du Budget dans le gouvernement de Charles Michel, responsable de la saignée de 900 millions d’euros dans le secteur des soins, termine chaque comité de concertation qu’elle préside en tant que première ministre par la célèbre formule : « Prenez soin de vous et prenez soin des autres ». Enfin, Caroline Désir, ministre de l’Enseignement, exhorte les enseignants à faire preuve de bienveillance lors des prochaines délibérations.

Une antienne paternaliste Depuis longtemps déjà les professeurs sommes priés de témoigner de la bienveillance dans nos discours, consignes, remarques, exigences, regards, couleurs de stylo… C’est au nom de la bienveillance qu’en juin passé, en empêchant quasiment tout redoublement, on a creusé l’abîme où sombrent les élèves cette année… Et c’est encore grâce à la bienveillance qu’on sauvera les êtres les plus vulnérables de la menace d’un échec injustifié.

Pauvre bienveillance ! Elle est réduite à une antienne paternaliste et insultante à l’encontre des profs et des élèves. Vraie victime, elle, d’une rhétorique idéologique, la bienveillance fait non seulement habilement basculer la responsabilité de la réussite et de l’échec des élèves sur les profs, mais discrédite aussi le courage des jeunes qui se sont accrochés malgré tout, et ils sont nombreux. Et bien sûr, elle anéantit les efforts des enseignants, qui par tous les moyens, tentons au quotidien de maintenir un lien pédagogique, une relation stimulante avec nos élèves. La bienveillance comme remède à l’échec scolaire est une insulte à l’intelligence de la jeunesse et un renoncement indigne à une véritable éducation émancipatrice. Elle présente surtout l’avantage de déresponsabiliser les politiques et de dissimuler leur échec à réduire les inégalités sociales, économiques et culturelles. Lire aussi Carte blanche: les directeurs et directrices d’école, ces héros oubliés Déconsidération totale La bienveillance ne peut rien contre la fracture sociale et numérique. Elle ne comblera pas le sous-investissement dans l’éducation. Elle ne réduira pas les classes surpeuplées. La moraline ne viendra pas à bout d’une défaillance structurelle. Si, comme le gouvernement l’affirme depuis le début de la crise, l’école est une priorité, alors on comprend mieux l’indifférence et le mépris dont fait l’objet le secteur culturel. L’enseignement prioritaire est livré à lui-même, les professeurs essentiels n’ont toujours pas accès au vaccin, la jeunesse protégée est sacrifiée et déconsidérée. Comme dans le roman « 1984 » d’Orwell, « la guerre c’est la paix, la liberté c’est l’esclavage, l’ignorance c’est la force » et la bienveillance, elle, est indécente.