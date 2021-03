Un Brussels Art Square printanier

C’est un nouveau président enthousiaste et volontaire qui inaugure la 16e édition d’une manifestation devenue incontournable au fil des 15 dernières années : Georges Van Cauwenbergh s’appuie sur le succès public de l’édition de septembre tout comme celui de « Brafa in the Galleries » en janvier, qui a prouvé à quel point les gens avaient envie de sortir de chez eux : « Les amateurs aiment l’art sous toutes ses formes, et comme les arts de la scène sont à l’arrêt, ils vont davantage dans les musées et les galeries. »