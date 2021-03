Aurel, à découvrir en VOD: «Le cinéma répond à une de mes frustrations»

« Ce qui m’intéresse ici, c’est de pouvoir dire qu’il est possible de raconter une histoire et des émotions de manière ambitieuse à l’écran mais en basant vraiment le discours sur le dessin. » - D.R.

Souvenez-vous : entre juin et octobre 2020, il y eut une éclaircie. Tout à coup, on a pu revoir des gens, faire des rencontres en vrai, organiser des face-à-face autres que par Zoom. C’est dans cette parenthèse que le Festival du film francophone de Namur a pu accueillir des invités dont le dessinateur de presse Aurel venu présenter son film d’animation Josep, qui raconte l’exil du dessinateur espagnol Josep Bartoli fuyant la dictature franquiste et se retrouvant dans un camp en France. Au moment de notre rencontre, le dessinateur de presse (Le Canard enchaîné, Le Monde) et auteur de BD ignorait qu’il allait recevoir le prix Louis Delluc et le César du meilleur film d’animation.

Quand vous êtes-vous rendu compte que le crayon pouvait être une arme ?