L’Antwerp refuse de laisser partir Dieumerci Mbokani en sélection nationale pour ne pas prendre de risque en vue des Playoffs 1

Dieumerci Mbokani ne pourra pas rejoindre l’équipe nationale congolaise pour affronter le Gabon (22 mars) et la Gambie (30 mars), dans les deux derniers matches de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations.

À l’approche des Playoffs, l’Antwerp refuse de prendre le moindre risque avec son attaquant, et craint une infection au coronavirus et une période de quarantaine, selon Het Laatste Nieuws. Mbokani restera donc à Anvers, et n’est pas autorisé à se rendre en Afrique pour aider sa sélection nationale.