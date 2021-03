«Normal people»: deux cœurs à nu, à voir sur Starzplay

Quand, au cours d’une cérémonie, toute l’attention et la plus grosse partie des trophées se portent sur une ou deux productions, les autres ne repartent qu’avec des miettes ou les mains vides.

Aux récents Golden Globes, la mainmise de The Crown et The Queen’s Gambit a ainsi relégué dans l’ombre Normal people, deux fois nominée (meilleure mini-série, meilleure actrice dans une mini-série), au grand dam de certains observateurs. Ce qui ne l’a pas empêché de recevoir partout un très large accueil critique et populaire, que ne viendra pas affaiblir la publication en français du livre de Sally Rooney dont elle est adaptée (lire ci-dessous).