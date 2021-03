Billie Eilish, une ado (presque) comme les autres, à ne pas manquer sur Apple TV+

« The world’s a little blurry » nous fait entrer dans l’intimité de l’artiste idole de toute une (jeune) génération, primée aux Grammy Awards ce dimanche.

Il aura suffi d’un seul album, disque le plus vendu aux États-Unis en 2019, récompensé de cinq Grammy Awards, pour que la toute jeune Billie Eilish devienne la nouvelle perle de la pop. Du haut de ses 17 ans à la sortie du disque, la chanteuse californienne séduit et intrigue. Il n’en fallait pas plus pour que le cinéma s’empare du phénomène. En résulte le film Billie Eilish : The World’s a Little Blurry , un documentaire de 2 h 20 qui nous fait entrer dans l’intimité de l’artiste idole de toute une (jeune) génération.