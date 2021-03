Sarkozy: et maintenant l’affaire Bygmalion

Le répit n’aura été que de courte durée. Le temps de préparer sa défense dans ce nouveau dossier. Moins de trois semaines après sa condamnation à trois ans de prison, dont un ferme, pour corruption dans l’affaire des écoutes, Nicolas Sarkozy doit à nouveau comparaître à partir de ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Paris. L’ancien président doit répondre du dépassement de ses comptes de campagne en 2012. Alors qu’il briguait un second mandat, il avait fait exploser les compteurs : 40 millions d’euros de dépenses engagées alors que le plafond légal est fixé à 22,5 millions d’euros.

Décors de folie, musique spécialement composée et jouée par un orchestre : il fallait en mettre plein la vue et les oreilles des militants, des électeurs et des téléspectateurs. Y avoir mis le paquet ne lui avait cependant pas permis de rempiler à l’Elysée, concédant la victoire au second tour au socialiste François Hollande.