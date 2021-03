Pluie de cas de Covid au SC Charleroi: six joueurs et six membres du staff positifs

Alors que le match de samedi au Beerschot est essentiel dans la lutte pour le Top 8, le Sporting est confronté à une vague de cas de Covid au sein de son effectif. Six joueurs (Benchaib, Berahino, Kayembe, Rezaei, Teodroczyk et Vranjes), six membres du staff (Karim Belhocine, Frank Defays, Samba Diawara, Cédric Berthelin, David Dalmut, le magasinier, et Damien Januel, l’analyste vidéo) et un membre de la direction (Pierre-Yves Hendrickx) ont en effet été contrôlés positifs en ce début de semaine.

Le communiqué du club

Après le test COVID positif de Lukasz Teodorczyk la semaine passée, le protocole prévoyait un nouveau test de l’équipe première samedi dernier.