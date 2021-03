Un air plus pur sans confinement, ce serait possible

Le confinement enduré dans nos villes pendant la crise du covid a amélioré la qualité de l’air. On pourrait reproduire cet effet sans endurer la cause, affirme un rapport.

Les stratégies pour améliorer la qualité de l’air sont connues: électrifier les déplacements et diminuerla mobilité tout en l’orientant vers des modes plus «durables». - Roger Milutin.

On le sait : la crise du covid qui a causé un coup d’arrêt brutal à la mobilité et à l’économie a entraîné une réduction de certaines émissions nocives pour l’environnement et pour la santé : les gaz à effet de serre et certains polluants atmosphériques. En raison principalement d’une chute du trafic routier, les épisodes de confinement strict ont ainsi fait baisser les émissions de NO2 (dioxyde d’azote) de 43 % à Bruxelles, 54 % à Londres, 71 % à Madrid et 76 % à Paris. Dans la capitale française, la pollution atmosphérique a atteint un record historique à la baisse depuis 40 ans.