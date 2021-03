Coronavirus - Les brasseurs justifient une réouverture rapide de l'horeca

Un an après l'apparition de la crise sanitaire, près d'un tiers des petites brasseries belges et près d'un cinquième des bars et cafés se trouvent au bord de la faillite, indique une étude de l'analyste financier et entrepreneurial Graydon. La fédération Les Brasseurs Belges s'appuie sur ces chiffres catastrophiques pour appeler à un débat serein sur une réouverture rapide de l'horeca.

Vu l'importance de ce secteur, tant sur le plan économique que sur celui de la vie en société et de la santé mentale des Belges, cela constituerait une partie de la solution permettant de sortir de la crise sanitaire, estiment les brasseurs.

Présentés mardi à la Maison des Brasseurs à Bruxelles, les chiffres de Graydon sont sans appel: alors que 87,5% des petites brasseries se trouvaient en bonne santé financière en mars 2020, seules 28% le sont encore, alors que 27% connaissent des difficultés et 32% sont au bord de la faillite.

Côté bars et cafés, si 80,2% présentaient un bilan positif avant la crise, on n'en comptait plus que 37% en mars 2021, alors que 26% éprouvent de grandes difficultés et 18% sont menacés de faillite. Toujours selon l'étude, cette situation met en péril 600 emplois directs dans le secteur des brasseries et 13.000 dans celui des bars et cafés. Elle menace même l'avenir des entreprises encore en bonne santé aujourd'hui, en réduisant notamment leurs capacités d'investissement et d'innovation.