«Je conseille aux parents de tester les modèles sur leur enfant pour voir celui qui lui correspond le mieux»

Ecologique, économique et sans produits chimiques ! Avec sa poupée Gustave, représentant un enfant de deux mois, lestée de trois kilos de riz, dans les mains, Alyne François va directement à l’essentiel, tout en enfilant des langes les uns après les autres et en montrant les différences entre les langes « tout-en-un » et les « tout-en-deux ». Cela fait cinq ans, à la suite d’une expérience personnelle, qu’elle s’est lancée avec « Petite Marmite » dans des ateliers expliquant aux parents comment se débrouiller avec les couches lavables pendant toute la période qui les amène à devenir propres. Conseils d’entretien, stockage, lavage, séchage et autres trucs et astuces sur les 45 couches de 15 marques différentes qu’elle propose même d’essayer à la location. Elle a même formé d’autres animateurs et lancé l’ASBL Réseau couches lavables, où de tels ateliers sont proposés aujourd’hui dans 21 endroits.