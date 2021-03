Langer votre bébé vous revient plus cher

Langer votre bébé vous coûte plus cher depuis le 1er janvier. Dans de nombreuses communes wallonnes, il n’est, en effet, plus possible de placer les couches jetables des bambins dans les sacs ou les conteneurs à puce pour les déchets organiques. En cause, une nouvelle réglementation qui impose désormais de s’en débarrasser dans les déchets résiduels, à l’instar des langes pour adultes. D’où un surcoût pour les familles de l’ordre de 300 euros par an. Un montant qui peut varier selon les tarifs des communes, différents parfois au sein d’une même intercommunale, mais qui pousse un nombre de plus important de parents à se tourner vers les couches réutilisables.