Baptême de l’art: le jeu, dans les règles de l’art

Trois raisons de se lancer dans une activité culturelle avec les enfants. Cette semaine, on reste au chaud, on joue et on se cultive.

Le Monopoly Louvre s’offre une nouvelle édition et les températures ne dépasseront pas 7 degrés les prochains jours. C’est le moment idéal pour se refaire une ludothèque de rêve sur le thème de l’art.

Dans cette version du célèbre Monopoly donc – parmi les meilleures ventes de la boutique du Louvre –, on doit organiser des expositions à partir des œuvres majeures des collections du musée, de L’Esclave mourant de Michel-Ange à la stèle de basalte du Code de Hammurabi. Le petit plus : les maisons et hôtels sont devenus des pyramides et vous avez le choix, en guise de pions, entre la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace, Bouddha, la déesse Bastet, etc. (49,90 euros sur www.boutiquesdemusees.fr).