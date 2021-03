Hugo Siquet ne sera pas ménagé au Standard

Le retour de Collins Fai et la présence de Laurent Jans dans le noyau ne remettent pour l’instant pas en cause la place d’Hugo Siquet sur le flanc droit. Malgré un petit coup de mou physique ces dernières semaines, le jeune produit de l’Académie devrait encore bien être titulaire vendredi soir à Genk.

Généreux. C’est certainement le terme qui définit le mieux Hugo Siquet depuis ses débuts à Lech Poznan, en Europa League. Cette débauche d’énergie constante conjuguée à des qualités de piston et de centre énormes ont permis au natif de Petit-Han (Luxembourg) d’éliminer totalement la concurrence à son poste, à seulement 18 ans. Car s’il y a toujours matière à discussion sur le flanc gauche, il n’y a désormais plus trop de débat à droite. « Je suis certes content de mon évolution, mais je ne suis pas pour autant satisfait à 100 % de moi-même. Je peux montrer bien plus, apporter davantage offensivement et améliorer mes positionnements. Je suis toujours en phase d’apprentissage et en quête constante de progression… », expliquait-il récemment, la tête toujours bien fixée sur les épaules.