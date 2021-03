Alexander De Croo: «Ce n’est pas le moment d’assouplir le télétravail»

Par La rédaction et Belga

La situation épidémiologique est assez précaire dans notre pays, nous ne sommes plus dans une situation stable. On est à 500 lits de soins intensifs occupés dans les hôpitaux, on voit d’ailleurs la même situation dans d’autres pays d’Europe », a déclaré Alexander De Croo ce mardi lors d’une conférence de presse sur le télétravail à l’issue de la concertation avec les représentants des employeurs.

Le Premier ministre, Alexander De Croo, et le ministre de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne, ont en effet rencontré mardi après-midi les fédérations d’entreprises face à l’augmentation du nombre de foyers épidémiques sur les lieux de travail, a annoncé son cabinet. L’objectif de la réunion était de « responsabiliser » chacun sur l’importance du télétravail.