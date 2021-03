Coronavirus - Pour les organisations d'employeurs, "le télétravail ne pose aucun problème"

Pour M. Timmermans, le recours actuel au télétravail est équivalent à celui du premier confinement.

Outre la Fédération des entreprises de Belgique, sont notamment représentés à cette entrevue l'union des entrepreneurs Unizo et le réseau flamand d'entreprises Voka.

Ce dernier entend éviter à tout prix une troisième vague de coronavirus mais plaide également pour prendre des mesures visant le bien-être au travail. "De plus en plus de collaborateurs sont confrontés à des problèmes de santé mentale (...), nous allons donc demander de prévoir des moments de retour" en entreprise, a déclaré l'administrateur délégué du Voka, Hans Maertens. "Nos enquêtes révèlent que plus de 45% des entreprises pratiquent encore le télétravail en tout ou en partie, et ces chiffres restent stables", a-t-il poursuivi.

Avant la réunion, le Premier ministre avait souligné que les données concernant la mobilité démontraient que "nous sommes repassés, en terme de trafic, au-dessus des chiffres d'octobre", soit avant la deuxième vague.