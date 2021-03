David Goffin éliminé d’emblée à Dubaï malgré ce superbe coup face à Kei Nishikori (vidéo)

Exempté du premier tour, notre numéro 1 Belge était opposé à un gros poisson du circuit mondial et s’est incliné en deux sets 6-3, 7-6 (7/3) malgré une belle résistance. L’ancien n°4 mondial, redescendu entre-temps à la 41e place du classment ATP, a profité d’un break dans le 1er set pour prendre l’avantage après 35 minutes de jeu.

La suite du match sera plus disputée entre les deux joueurs avec un Goffin accrocheur et capable de breaker trois fois son adversaire sur l’heure et vingt minutes du 2e set. Cela n’aura finalement pas suffi pour le ‘Goff’ qui a réalisé de très beaux points mais qui est sorti de scène rapidement aux Emirats.