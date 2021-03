Spike Lee, président du jury à Cannes, en juillet

Spike Lee sera bien le président du Jury du 74e Festival de Cannes qui se déroulera du 6 au 17 juillet. Fidèle à ses engagements, le réalisateur américain, l’un des plus grands de sa génération, qui avait été choisi pour l’édition 2020 finalement annulée en raison de la pandémie, avait promis d’accompagner le Festival pour son retour sur la Croisette.

Depuis 30 ans, infatigable, auteur de 25 longs-métrages (Do the right Thing, Jungle Fever, Malcolm X, Old Boy, Inside man) et d’une quinzaine de documentaires dont le dernier s’appelle American Utopia, il traduit avec acuité les questionnements de son époque, dans une forme résolument contemporaine qui ne néglige jamais la légèreté et le divertissement.