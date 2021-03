Une habitation hors du commun en vente en région liégeoise (photos)

Seul vestige des papeteries Godin, ce filtre à eau est bien connu des habitants de Marchin et Huy. Il connaît depuis quelques années une nouvelle vie grâce à ses actuels propriétaires, qui l’ont rénové et l’ont transformé en une habitation atypique. Nichée à plus de 15 mètres de hauteur, celle-ci présente deux étages aménagés dans le style d’un loft, tout en respectant les particularités du lieu. Le logement est par ailleurs agrémenté d’un jardin et de plusieurs terrasses en hauteur qui offrent des vues panoramiques.