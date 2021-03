Rallye : le duo mythique « Loeb-Elena » se sépare après 23 ans, le co-pilote très amer (vidéos)

Sale temps pour les copilotes ! Quelques semaines après la tonitruante séparation vécue (et pas encore complètement consommée) entre Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul, c’est un autre duo, mythique celui-là, qui se sépare ! Sébastien Loeb a annoncé ce mardi à Daniel Elena qu’ils ne feraient plus route commune, ou plutôt piste commune, puisqu’il semble que le nonuple champion du monde des rallyes ait décidé de poursuivre sa carrière en rallye-raid, mais plus avec son fidèle complice, celui qu’il avait déjà maintes fois « protégé » d’une mise à l’écart voulue par certaines équipes qui avaient parfois du mal à supporter le côté en apparence dilettante du copilote monégasque…