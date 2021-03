Coronavirus: De Croo rappelle l’obligation de télétravail aux patrons

Je suis conscient que la situation de télétravail est lourde. Mais la situation économique de notre pays est assez précaire. Et il est important que les règles sanitaires soient respectées sur le lieu de travail, à commencer par l’obligation de travailler à distance chaque fois que c’est possible. »

Au terme de sa rencontre avec les organisations patronales, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) a rappelé l’importance de maintenir le travail à distance partout et chaque fois que la situation le permet. C’est que les chiffres, à la hausse, des contaminations et des occupations de lits en soins intensifs coïncident avec une hausse sensible du trafic automobile (au niveau de ce qu’il était en octobre, avant le deuxième confinement) et une étude du Risk Assessment Group (RAG) montre que l’entreprise est désormais le premier foyer de contaminations.